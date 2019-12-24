وزعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، أعداد من شكائر الرمل أمام الشواطئ لتعمل حواجز ومصدات للأمواج، قبيل استقبال أمطار نوة الفيضة الصغرى.

وجرى توزيع الشكائر على طريق كورنيش البحر بمنطقة المنتزه؛ لمنع تآكل أجزاء من الطريق، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظياً على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوهاً أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين‏ توخي الحذر واتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما طالب المحافظة قائدي السيارات بعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.