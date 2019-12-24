أعلنت وزارة التنمية المحلية أنّها تعمل على تحويل مركز سقارة للتدريب إلى أكاديمية متكاملة، يتم من خلالها مُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها، فضلا عن إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية في مجال تحديد فجوة مهارات العاملين بالتنمية المحلية، والجدارات التي يتعين الحصول عليها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ الأكاديمية سيكون لها دور في تبادل المُمارسات المثلى والجيدة بين المؤسسات المُعادلة لها إقليميا ودوليا في ذات المجال، وتكون هيئة عامة باسم "الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالتنمية المحلية، ويكون مقرها إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات، وتنقل إليها حقوق والتزامات مركز التنمية المحلية بسقارة، ويكون لها موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية في الدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للأكاديمية حساباً بالبنك المركزي، ويُرحل الفائض من عام لآخر.

وتابعت الوزارة أنّه يتم التقديم للأكاديمية للحصول على الدورات التدريبية المتطلبة للترقية للوظائف القيادية بوحدات الإدارة المحلية، كما يكون لها تقديم الدبلومات والماجستير المهني وعقد الشراكات المحلية والعربية والدولية لتقديم المؤهلات الأعلى في مجال الإدارة المحلية.