أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإسراع بتنفيذ مشروع التحول الرقمي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال النائب أحمد بدوي إنّ اللجنة ستوجه خطابا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتأكيد على المحافظات بالالتزام بخطة التحول الرقمي.

من جانبه قال المهندس عبدالستار الشيخ رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إنّ الشركة تخطط للانتهاء من مشروع التحول الرقمي خلال عامين على مستوى الجمهورية، على أن تنتهي من التحول الرقمي بمحافظة السويس خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت خليل، بشأن توقف خطة التحول الرقمي بمحافظة السويس، الذي تضامن معه نواب المحافظة، إذ أكد أنّه في ظل خطة الدولة نحو التحول الرقمي بإنشاء منظومة رقمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل سهل، وسيكون لـ32 ألف جهة بتكلفة 6 مليارات جنيه، وفي الوقت الذي تم الانتهاء من تحويل 170 خدمة رقمية في محافظة بورسعيد، فإنّ محافظة السويس توقف فيها المشروع.