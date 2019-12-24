ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، تقريرا حول نشاط اللجنة خلال عام 2019، في اجتماع لها، اليوم، برئاسة جمال شوقي، وحضور صالح الصالحي مقرر اللجنة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن اللجنة تلقت 584 شكوى، اتخذت إجراءات في 319 شكوى منها، فيما حفظت 265 شكوى أخرى وذلك "انحيازا لحرية الصحافة والإعلام والتزاما بحق النقد والرأي والتعبير في المجال الإعلامي" بحسب اللجنة.

وشملت الشكاوى 71 شكوى مقدمة من شخصيات عامة ونواب في البرلمان وأفراد، و38 شكوى مقدمة من شركات ورجال أعمال، و18 شكوى مقدمة من جهات إعلامية، و21 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات ونقابات، و202 شكوى قدمتها لجنة الرصد التابعة للمجلس، و133 شكوى من مواطنين وجمهور عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء.

كما شمل التقرير أيضا، 92 شكوى قدمها الجمهور عبر تطبيق "الواتس آب"، الذي أنشأه المجلس منذ تأسيسه، بالإضافة إلى 49 شكوى منهم ضد صحف ومجلات، و104 شكاوى ضد برامج وقنوات، و103 شكاوى ضد مواقع إليكترونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، و35 شكوى ضد مؤسسات وأشخاص وفريق غنائي.

وأظهر تقرير اللجنة أن الشكاوى وجهت اتهامات لوسائل الإعلام بالسب والقذف في 24 شكوى، وبنشر أخبار كاذبة في 58 شكوى، ومخالفة المعايير الإعلامية في 56 شكوى، ومخالفة حقوق الملكية في 24 شكوى، وتوجيه إهانات في 23 شكوى، وتحريض على العنف في 6 شكاوى، والابتزاز في 8 شكاوى، مع اتهامات أخرى مختلفة ومتنوعة في باقي الشكاوى.

وأكد التقرير أن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في الشكاوى، انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية، وأن 10% من الإجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكي، والـ 15% الأخرى تراوحت عقوباتها ضد برامج مخالفة "اختراق الخصوصية، الحض على الكراهية، التحريض على العنف، الابتزاز، الإساءة لمعتقدات المصريين"، وغرامات مالية حدها الأقصى 50 ألف جنيه.

وتضمن التقرير، توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى للإعلام، باتخاذ إجراءات ضد مخالفات شابت التغطية الإعلامية للشأن المصري في عدد من الشاشات الخارجية، وفي مقدمتها "بي بي سي"، لمخالفتها للمعايير الإعلامية الدولية، وهو نفس الأمر الذي انطبق على وكالة "رويترز"، واتخذت اللجنة موقفا صارما تجاه انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

واحتلت القنوات التي تبث من الخارج صدارة مخالفات خرق قانون حقوق الملكية الفكرية.