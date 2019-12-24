أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، عن قطع المياه عن مناطق أرض الجولف وألماظة وميدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة، ومجمع الجلاء الطبي ومستشفى مصر للطيران، وذلك اعتبارا من العاشرة صباح الخميس المقبل حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لقيام الشركة بأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبو بكر الصديق بمصر الجديدة ضمن المشروع القومي لكباري وطرق مصر الجديدة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وطالبت الشركة في بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، مؤكدة على توفير سيارات مياه للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.