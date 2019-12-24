افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الثلاثاء فعاليات معرض الذكاء الاصطناعى الذى تقيمه الوزارة بالتعاون مع بعض الشركات العالمية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات)، برفقة د.محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى، وقيادات الوزارة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ويضم المعرض 3 أجزاء وهى: مبادرة "ادرس في مصر" التي تم اطلاقها عام 2018 لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التعليمية حيث يستعرض البرامج المتاحة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبصفة خاصة برامج الذكاء الاصطناعي وعرض للشراكات بين الجامعات المصرية والدولية والبرامج المميزة بالجامعات، والجزء الثاني هو شركات تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الجامعات و الصناعة، وأما عن الجزء الثالث فيشمل الجامعات المصرية التي اتخذت خطوات فعلية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته .

جدير بالذكر أن اختيار المؤتمر لموضوع الذكاء الاصطناعى يأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي "بين الحاضر والمستقبل" المنعقد في أبريل 2019، حيث أكد سيادته على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع وربط التعليم العالي بالحوكمة، وكذلك الاهتمام بالذكاء الإصطناعي الذي أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، والتى ينطلق العالم من خلالها، كما أنه يأتى تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي السادس عشر.