تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر في بطولة المسلسل الدرامي "الآنسة فرح"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت هبة، في بيان لها، إنها تجسد شخصية مركبة لفتاة تدعى "مريم"، حيث تحاول خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ أبطال العمل بأفعال مريم المتناقضة معهم.

"الأنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحدثه بإطار الكوميديا الرومانسية.

وفى سياق متصل تخوص داغر بطولة تجربة درامية جديدة مع الفنان السوري سامر المصري، والمسلسل من المقرر عرضة مطلع العام الجديد، وتتكتم تفاصيلها لحين عرضه على القنوات الفضائية.