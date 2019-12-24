تنقل "الوطن"، بثا مباشرا، لاحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قاعة المنارة.