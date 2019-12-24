قال جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر: "أننا نفخر ونعتز بمارثون زايد الخيري، الذي يحمل اسم رجل الخير والعطاء الأول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن، للإعلان عن تفاصيل إطلاق مارثون زايد الخيري في نسخته السادسة، بمشاركة 20 ألف شخص، يوم الجمعة المقبل بمدينة السويس، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لطالما حمل لمصر وأهلها كل الخير والتقدير، ومبادلة أهل مصر حب بحب وتقدير بثناء.

وتابع: "قدرنا أن نحمل معا وأهل مصر والإمارات، هدف واحدا لا تفرضه، علينا، مكانتنا، ورسالتنا، وحسب بل يفرضه، علينا دورنا، على مدى التاريخ، وستبقى علاقتنا معا نموذجا يحتذى به في كل مكان وزمان".

وأكمل: "بين مصر والإمارات تتداخب الأمكنة والتواريخ والزيارات والأهداف لتصبح مكانا واحدا وتاريخا وهدفا واحدا، لأننا معا دائما".

واستردف: "أنقل لكم تحيات كل أهل الإمارات ومحبتهم لمصر الغالية وأهلها"، لافتا إلى أن هذه النسخة من المارثون ستخصص عوائدها لصالح معهد الأورام، على أمل أن تكون عونا لهذا الصرح الطبي الكبير وتكون بردا وسلاما وشفاء للجميع.