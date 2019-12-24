تسبب سقوط قذائف استهدفت سوقا للخضر شرق العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح، بحسب ما أفاد أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال علي لـ"فرانس برس ان": "4 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح إثر سقوط قذائف عشوائية في سوق للخضر في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس".

وأفاد مصور فرانس برس بأن القصف أحدث أيضا أضرارا في سيارات ومنازل في المكان.

واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بشن غارة جوية على تاجوراء.

وقالت عملية "بركان الغضب" عبر موقع فيسبوك: "قصف الطيران الحربي لمجرم الحرب حفتر منطقة بئر أسطى ميلاد بتاجوراء".

ونشرت صورا تظهر دمارا لحق بالمكان واحتراق عدد من السيارات إضافة إلى دمار في سوق للخضر.

ولم يصدر أي تعليق من المنصات الإعلامية التابعة لقوات حفتر.

ويتكرر استهداف المدنيين بغارات جوية أو بقصف عشوائي في جنوب ووسط طرابلس، وعادة ما تتهم حكومة الوفاق قوات حفتر به.

وطالبت الأمم المتحدة تكرارا بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى "جرائم الحرب".

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل، عندما شنت القوات الموالية للمشير حفتر هجوما في محاولة للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتسببت المعارك بمقتل 284 مدنيا على الأقل وإصابة 363 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.