قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قطر من أولى الدول التي دعمت الإرهاب في ليبيا ونقلت الإرهابيين وكانت الراعي الرسمي لكل العمليات الإرهابية في ليبيا بجنود على الأرض في بنغازي.

وأضاف "المسماري"، خلال حواره في برنامج "الحقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن قطر كان لديها مكتب في بنغازي خاص بهذه الأشياء وكان لديهم مجموعة "الفهد الأسود" تشرف على الاغتيالات وتدريب الشباب الذين يقوموا بالاغتيالات، وأموال قطر مازالت الممولة للميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أنه عقب المقاطعة العربية لقطر تم نقل الإخوان من قطر إلى تركيا ولكن لا زال التمويل القطري موجودا للميليشيات والدليل على ذلك، عندما كان يحدث لقاءات بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج كان الأخير يذهب مباشرة إلى قطر للتشاور ومنها إلى تركيا.

وتابع: "كان هناك اجتماع كبير في قطر مؤخرا بين السراج والقيادة السياسية في قطر وعدد من العناصر التركية".