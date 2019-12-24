قال مُهند عماد، سفير الطفولة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه كطفل من ذوي الهمم، عندما يفكر في نفسه يشعر بالخوف، مضيفًا: "بخاف أني أنا واللي زيي، مش نتعامل زي بقيت الناس، وناخد نفس الحقوق الطبيعية".

وأضاف "عماد"، خلال حديثة في احتفالية "قادرون باختلاف 2" لذوي القدرات الخاصة، "إحنا بنشوف حاجات كتير مش حلوة من ناس كتير في المجتمع، نحتاج اهتمام ومساعدة أكبر كمان، عاوز أقول لكل الناس أننا موجودين وقادرين بس ناخد الفرصة زي بقيت أطفال مصر".

وطالب الطفل "مُهند"، ، بأن يجري تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، أثناء احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس السيسي، ورد الرئيس على طلب الطفل مهند قائلاً: "يا مهند هتتعمل فورًا".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.