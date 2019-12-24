طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أن مكافحة تلك الظاهرة يجب أن تتم سواء من خلال صياغة التشريعات التي تجرم ممارسة تلك الظاهرة أو عن طريق مواجهتها إعلاميا سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو الأعمال الدرامية.

وتابع: "يجب أيضًا مكافحة تلك الظاهرة من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.