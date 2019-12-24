قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة منذ عام ونصف، طبقت الشمول المالي، في إطار التحول الرقمي، موضحا أنه جرى تحويل منظومة الدفع للنظام الإلكتروني، واستحداث لوحة قيادة مركزية، وكود لكل طالب، يسهل معرفته بشكل دقيق، في إطار محاولات الجامعة لمحاربة الفساد.

وأضاف "الخشت"، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم السادس عشر، اليوم، أن الجامعة عملت على رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية، بمختلف كلياتها، وأبنيتها، قائلا: "يبدو أن بعض العيون كانت تتعود على القبح فلا تلاحظه".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن في مجال الجودة والإصلاح الإداري: "عملنا على التحول إلى اللامركزية بنسبة 65% في إطار مبادئ الحوكمة، مؤكدا أنه لأول مرة، جرى تأسيس إدارة لإدارة أملاك جامعة القاهرة، وإنشاء إدارة للحماية المدنية 3 وحدات حسابية.