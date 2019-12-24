اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الهمم، بتوجيه رسالة لهؤلاء الأشخاص، حيث قال "بناتي وأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الههم والعزيمة، إن تلبية احتياجاتكم وتحقيق تطلعاتكم وطموحاتكم وعرضها في مقدمة أجندة العمل الوطني، تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجالات والمجتمعات".

وأضاف الرئيس المصري: "لا سيما في هذا البلد الذي يذخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة يرفعون علم وطنهم عاليا في شتى المحافل والمناسبات والبطولات، وفقنا الله لما فيه الخير دائما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.