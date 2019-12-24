قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك ضرورة لتوفير مدربين وموهوبين ومتخصصين في جميع المنشآت الشبابية والرياضة في المحافظات كافة، على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، أنه على صعيد مجال التشغيل والتدريب، يجب وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة من أجل تخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانيات والقدرات والمهارات ما يؤلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس