لاقت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الهمم، تصفيقا وهتافات حادة من حضور الفعالية التي أقيمت في مركز المنارة في مصر الجديدة، اليوم.

وهتف الجميع بعد إلقاء الرئيس كلمته: "بنحبك يا ريس"، ليرد عليهم: "أنا كمان بحبكم، عاوز اتصور معاكم"، فالتقط بعض أصحاب ذوي الهمم عدد من الصور مع الرئيس السيسي، فيما احتضنه البعض خلال التصوير.

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.