قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن كل ما يجري تداوله بوجود خلافات بينه، وبين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ليس صحيحا.

وأضاف "أحمد" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه توجه بمباركه وزير الدولة للإعلام الجديد فور اعتلائه المنصب: "بيننا تواصل وتفاهم كبير"، موضحا أن رقم الاستثمار الأجنبي لا يزال حتى الآن ضعيفا، بالمقارنة بما تمتلكه مصر من قدرات وطموحات هائلة.

وأكد أن بدون ضخ استثمارات جديدة، تضعف مشروعات التطوير، مشيرا إلى أن مجالات التطوير في مصر واسعة وشديدة ومتعددة، فيما يتعلق بالصناعات الجديدة، كونها السبيل الوحيد لتحقيق تقدم اقتصادي حقيقي: "الصناعة هي اللي هتمكن مصر بالوصول لمعدلات التنمية لـ10%، والصين حققت نسبه صناعة تجاوزت الـ11% لعدد من السنوات المتتالية بما مكنها لتصبح أهم قوى اقتصادية في العالم الجديد".