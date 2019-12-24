منال عوض تتفقد الأعمال النهائية بمشروعي منطقة الصيادين والسوق الحضاري

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمدينة رأس البر، رافقها خلالها اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد.

حيث استهلت المحافظ تلك الزيارة بمتابعة الأعمال النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال الصيادين، والذي يضم 11 عمارة سكنية، وكذلك اختيار الخامات المستخدمة في تشطيبات تلك العمارات، وذلك بما يتناسب مع الطبيعة المناخية للمدينة، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع تمهيدا لإعلان محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية مطلع 2020.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد الأعمال الجارية بالسوق الحضاري، الذي جرى إنشاؤه في ضوء خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، حفاظا على المظهر الحضاري الذي يتناسب مع مكانة مدينة رأس البر، إذ يتضمن هذا السوق 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة تشتمل أيضاً على دورات مياه وكافيتريا، إضافة إلى الجزء الإداري.

ووجهت "عوض" القائمين بتنفيذ المشروع بالإسراع في معدلات التنفيذ لإمكانية تسكين الوحدات وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

واطلعت على التصور الخاص بتطوير السور الخاص بكورنيش اللسان، والخامات التي سيجرى استخدامها في تلك الأعمال، كما تابعت معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية والشوارع المدرجة بخطة الرصف، إضافة إلى التصور الخاص بإنشاء مقاعد بشارع بورسعيد، موجهة بالبدء في تنفيذ تلك الأعمال ومراعاة تنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار خلال عملية الرصف.