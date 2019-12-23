زار حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، مؤسسة البنات الاجتماعية لمتابعة أعمال تطوير المؤسسة، رافقه أثناء الزيارة الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مشيدا بالجهد المبذول في أعمال التطوير داخل المؤسسة، وذلك من خلال الدور المجتمعي الذين وفروا ما يلزم من متطلبات.

وأثنى "عبدالغفار" على المتبرعين لجهدهم الكريم وعطاءهم اللامحدود من أجل النهوض بمستوى المؤسسة وصولاً لمصلحة أبناءنا الفضلى، ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الذي تتبناه مديرية التضامن الاجتماعي في توفير حياة آمنة لشتى الفئات.