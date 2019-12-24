"أنت أقوى من المخدرات".. حملة لتوعية موظفي الأقصر بمخاطر الإدمان

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حملة توعية بمخاطر الإدمان، للعاملين بديوان عام محافظة الأقصر.

وشملت فعاليات الحملة المرور على مكاتب الموظفين، للتوعية بمخاطر الإدمان في مختلف الادارات بمقر ديوان عام محافظة الأقصر والتعريف بتوجهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين حرصًا على مصلحة المواطن ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية.

كما شملت تثقيف الموظفين بخطورة أنواع المخدرات المختلفة وتأثير الإدمان على الفرد وطرق العلاج المجانى الذى توفره الدولة والتي تجرى بسرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023، كما تم توزيع ملصقات على العاملين تتضمن شرح مبسط عن الإدمان وخطورته بصورة مهاجم المنتخب الوطنى ونجم نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح.