انعقد مجلس جامعة دمياط، برئاسة السيد دعدور، الجلسة رقم 133، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد وتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة فوز جامعة دمياط بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأفضل جامعة استعدت لاستقبال العام الدراسي 2019-2020، وجرى إحاطة مجلس الجامعة بتقرير عن إنجازات الجامعة في عام 2019.

واتخذ المجلس عدة قرارات أهمها اعتماد تقرير كلية الآداب عن احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية بحضور أمينها العام الدكتور أسامه العبد، وبرعاية سمو الشيخ محمد العيسى، رئيس الرابطة، وجرى تقديم الشكر والتقدير لكلية الآداب ولقسم اللغه العربية بها لحسن تنظيم الحدث والظهور بالشكل المشرف أمام الضيوف، واختص المجلس بالشكر الدكتور حامد الفار، المنسق العام للاحتفالية على الجهد المبذول.

كما جرى تكليف أمين عام الجامعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء سيارتين صديقة للبيئة "جولف كار" لنقل كبار السن من أعضاء هيئة التدريس وذوي الاحتياجات الخاصة بداخل حرم الجامعة الجديد مع تفعيل دور مركز ضمان الجودة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، وتشكيل لجنة لمعاونة المركز في هذا الأمر مع تكليف عمداء الكليات بتنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بحروب الجيل الرابع.