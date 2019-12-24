شهدت فنادق الغردقة، اليوم، احتفال الآلاف من السائحين بالكريسماس من مختلف الجنسيات الأجنبية، وامتدت الاحتفالات في الشواطئ والجزر البحرية.

وفي ظاهرة جديدة احتفل بعض السائحين بالكريسماس تحت الماء مرتدين زي "بابا نويل" في أعماق البحرالأحمر، معبرين سعادتهم بالاحتفال بالكريسماس بطريقة مختلفة عن الآخرين في شواطئ الغردقة.

وقالت ريتا، سائحة ألمانية، إنّها حرصت لقضاء إجازة الكريسماس بشواطئ الغردقة بصحبة زوجها وابنها، معبرة عن سعادتها لاحتفالها بالكريسماس تحت الماء ومشاهدة أسماك الزينة والأعشاب المرجانية، مؤكدة أنه احتفال مختلف عن كل سنة وجاء بطريقة مختلفة عن الآخرين.

وأوضح أحمد بيجو، صاحب المركب السياحي المنظم للاحتفال، أنّ الفكرة لاقت إعجاب كثير من السائحين، والذين ارتدوا ملابس بابا نويل، وغطسوا في أعماق البحرالأحمر لعمق أكثر من 15 مترا، وحرصوا على التصوير تحت الماء، مؤكدين أنّهم سينشروها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنّ هناك إقبال من السائحين على هذه الفكرة.

من جانبه قال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنّ مظاهر احتفال السائحين بالكريسماس، والتقاطهم الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكبر دعاية للسياحة في مصر، ووسيلة من وسائل التنشيط السياحي، ودلالة أنّ مصر آمنة.

وشهدت فنادق البحرالأحمر خلال احتفالات الكريسماس هذا العام تنوع في جنسيات السائحين المشاركين في الاحتفالات حيث شاركت أكثر من 35 جنسية في أعياد الكريسماس، يأتي على رأسها السياحة الألمانية التي تحتل المقدمة والإنجليزية والبلجيكية والإيطالية والهولندية، إضافة إلى الأسواق السياحية الجديدة مثل الفنلندية والصربية والكرواتية والدول الاسكندنافية.