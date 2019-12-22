ضبط 4 أشخاص في الغردقة "بيلعبوا قمار في الشارع"

القانون يمنع لعب القمار في أماكن غير مرخصة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم، من ضبط أربعة أشخاص، بحوزتهم مبالغ مالية، بتهمة لعب القمار بأحد شوارع وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المضبوطين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عاطف عبدالحميد، مأمور قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط ثلاثة متهمين في قضايا سابقة وعاطل، أثناء لعبهم القمار بأحد الشوارع الجانبية بمدينة الغردقة.

حيث تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، أثناء مرورها بأحد مناطق الغردقة "دائرة القسم"، من ضبط كلاً من: "محمد م. ع."، و"محمد م. م."، و"نجار ع. غ." سبق اتهامهم جميعا في قضايا "لعب قمار"، ومعهم "سيد س. ا."، عاطل، وبحوزتهم مبالغ مالية، وذلك حال قيامهم بلعب القمار بأحد الشوارع الجانبية بمدينة الغردقة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد محمد كساب، مفتش مباحث القسم، بقيامهم بلعب القمار، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة اللعب القمار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم (16214/2019) جنح قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.