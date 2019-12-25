قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تلتزم تماما بمفاوضات "سد النهضة"، ولا يوجد تراجع عن الموقف: "أحنا متمسكين بطريق المفاوضات، ومقترحنا اللي قدمناه من قبل".

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الموقف المصري، يرتكز على محاور أساسية، وهي ألا يسبب السد بتشغيله أو ملأه أي ضرر جسيم لا يمكن تحمله من الجانب المصري، في ظل الندرة المائية والفجوة الكبرى بين الاحتياجات والموارد، التي يحياها المواطنين، مع تقدير حق الدول الشريكة لمصر بالنيل مع الانتهاج التوافقي، موضحًا أن مصر تسعى إلى الوصول إلى اتفاق عادل ومستديم لكل الأطراف: "إثيوبيا من مصلحتها أننا نوصل لاتفاق علشان تكون النتيجة أفضل لكل الدول".

وأكد أن مصر لم تسحب أي جزء من المقترح المصري: "مصر لم تسحب مقترح تدفق الـ40 مليار متر مكعب مياه سنويا، وهناك نقاش وإعادة طرح للمقترح بصيغة مختلفة، إلى هذا الإطار بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف المحدده مسبقا"، مشيرا إلى أن هناك اجتماع مقرر في واشنطن قبل يوم 15 من الشهر المقبل: "هيكون الحسم ومخرج الفترة اللي فاتت بنهاية المفاوضات، وعلى أساسه هنشوف هنوقع على اتفاق أو عدم الموافقة.. ونتمني أن نصل لتوافق".