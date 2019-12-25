جامعة دمياط تقترح مشروع تخرج لكل طلاب الجامعة بعنوان "انفع بلدك"

قرر مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور، الموافقة على إعداد برنامج يدخل ضمن مصفوفة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عن قضايا مصر الدولية، وتعتبر شرطا للسفر في البعثات أو المهمات العلمية.

ولحين إنهاء الإجراءات، كلف المجلس الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق، بتدريس تلك الدورة وتقديم تقرير عمن يحضر الدورات التي سيعلن عنها مسبقا لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما قرر المجلس تكليفهما بوضع تصور للمحتوى العلمي للدورة.

وخلص المجلس إلى اقتراح مشروع تخرج لكل طلاب الجامعة بعنوان "انفع بلدك"، مع النظر في اعتباره شرطا للتخرج، وشكل المجلس لجنة من ثلاثة عمداء هم الدكتور محروس المعداوي والدكتور أسامة زيدان والدكتور حاتم إدريس، لوضع تصور مقترح لآليات التنفيذ مع الموافقة على إنشاء رابطة لخريجي جامعة دمياط.

وكلف المجلس كلية الآداب بعمل برنامج مميز للخط العربي، والموافقة على الإعفاء من الرسوم الدراسية لأسر المصابين والشهداء من ضحايا العمليات الحربية لمرحلتي البكالوريوس والدرسات العليا.

كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة العامة للجامعة لعام 2020-2021 تمهيدا للعرض على وزارة المالية.

ووافق مجلس الجامعة أيضا على منح العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة مكافئة قدرها 750 جنيها لكل منهم، تقديرا على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة، والذي أدى لحصول الجامعة على المركز الأول بين الجامعات المصرية في مجال الاستعداد للعام الدراسي.

وعين المجلس مدرسا بالجامعة، ومنح لقب علمي لدرجة أستاذ مساعد، و16 درجة دكتوراه.