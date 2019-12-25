صحة البحر الأحمر: "القصير" ضمن قائمة المستشفيات النموذجية

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن مستشفي القصير المركزي تتبع قائمة المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، في ظل تطوير ورفع كفاءة مستشفيات البحر الأحمر.

وتابع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الانضباط الإداري بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وتفقد أمس الثلاثاء، مستشفى القصير المركزي وبرفقته فريق من الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد مرعي في بيان، أن الزيارة التفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى الجارية حاليا حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المستشفى لأنها تتبع قائمة المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الزيارة شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والكلى الصناعي والأشعة والعيادات الخارجية والحضانة والعناية المركزة والمعمل والخدمات المكملة، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم ومشتقاته، وعلى جودة الوجبات المقدمة للعاملين والمرضى.