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عاجل: الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في الفيوم

عاجل: الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في الفيوم

انخفاض في الحرارة وسحب رعدية وأمطار.. والأرصاد: التزموا الملابس الثقيلة

انخفاض في الحرارة وسحب رعدية وأمطار.. والأرصاد: التزموا الملابس الثقيلة

مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

"كوكتيل فاسد".. تسمم 3 طالبات والقبض على عاملين بمحل عصير قصب في سوهاج

"كوكتيل فاسد".. تسمم 3 طالبات والقبض على عاملين بمحل عصير قصب في سوهاج

"قطعوه بالساطور عشان عض معزة".. القصة الكاملة لقتل كلب المطرية

"قطعوه بالساطور عشان عض معزة".. القصة الكاملة لقتل كلب المطرية

رغم الطقس السيئ.. انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي

رغم الطقس السيئ.. انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي

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مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

6 معلومات عن نظام حجز تذاكر المترو الجديدة بـ"بطاقات الائتمان"

6 معلومات عن نظام حجز تذاكر المترو الجديدة بـ"بطاقات الائتمان"

رغم إعاقته الخطيرة.. عبدالرحمن يلعب جري ووثب وتنس طاولة

رغم إعاقته الخطيرة.. عبدالرحمن يلعب جري ووثب وتنس طاولة

كيف أنهت بعوضة حياة جندي تركي في العراق؟

كيف أنهت بعوضة حياة جندي تركي في العراق؟

انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

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