أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، أن وزارة الداخلية استجابت لمناشدة برنامجها "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، وألقت القبض على قاتلي "كلب المطرية" وضبط صاحب الكلب.

وكانت "الحصري" قد نشرت تقريرا خاصا بالاعتداء على كلب بطريقة وحشية، بعد قيام بعض مستخدمي مواقع تواصل الاجتماعي هاشتاج "كلب المطرية" للمطالبة بالبحث عن الجناة وعقابهم.

وتصدر الهشتاج التريند تنديدا بالاعتداء الوحشي الذي ظهر من خلال مقطع فيديو، يقوم فيه مجموعة من الشباب في منطقة المطرية بالاعتداء على الكلب بأسلحة بيضاء، ما تسبب للكلب في جروح غائرة أودت بحياته.