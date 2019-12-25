أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم قد تكون غزيرة الشدة على السواحل الشمالية، وخصوصًا سواحل الدلتا، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وأوضحت النماذج أن من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري، غدا الخميس.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وغدًا من خلال الصور التالية:

وناشد المركز بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.