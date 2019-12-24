قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن اليوم، يعتبر بداية لحالة من عدم الاستقرار والتي ستستمر حتى يوم الجمعة، والذي ستبدأ بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المحافظات، خاصة السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، وتمتد للقاهرة بشكل متوسط.

وشدد شاهين، على ضرورة القيادة بهدوء على الطرق، لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، و الالتزام بتعليمات المرور حرصا على سلامة المواطنين.