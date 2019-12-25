قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مشروعات الإنتاج الحيواني تهدف لإحداث التوازن بين العرض والطلب، للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل مشروعات قومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم: "أعتقد الأسعار استقرت، والأمور ماشية زي ما خططنا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.