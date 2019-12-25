قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ هناك 51 مزرعة للثروة الحيوانية خرجوا من الخدمة بسبب الإهمال، ويحتاجون للعمل الكثير من أجل رفع كفاءتها، متابعا: "عاوز أوضح لكل المصريين دول خرجوا من الخدمة ليه، ولما نرفع كفاءتها هيشتغلوا ولا هيخرجو تاني من الخدمة، مشكلتنا مش نعمل مشكلتنا ندير".

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح مشروعات قومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم: "القضية مش نرفع كفاءة المزارع دي، هندبر الأموال، لكن القضية قضية إدارة وثقافة اتشكلت على مدى سنين إن المال العام ومنشآته مباحة".

واستكمل السيسي: "بنصرف كتير في القطاع العام وتلاقي القطاع الخاص عامل مزرعة نص دي وبينجح فيها، وبيكبر ويتضاعف وإحنا حاجتنا بتتآكل سنة بعد سنة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.