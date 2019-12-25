قال المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إنّ تنمية وتطوير قطاع الصناعة ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، وأنّ المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، تقتضي أن ترتكز خطة وزارة التجارة والصناعة على عدة محاور رئيسية، أهمها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وهو الأمر الذي من شأنه إصلاح العجز في الميزان التجاري.

وأوضح قوطة في بيان عنه اليوم أنّ إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة إصلاح قطاع الصناعة، مشيدا بمبادرة البنك المركزي لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلئ ضرورة الاهتمام بالمجمعات الصناعية التي تدعم بشكل رئيسي ظهور رجال صناعة جدد وتوفير الكثير من فرص العمل المناسبة للأيدي العاملة والمدربة.

وتابع أنّه لا بد من التركيز في المجتمعات الصناعية الجديدة على أن تشمل القطاعات التي يتم استيراد منتجاتها من الخارج، لتقليل الاعتماد على سياسة الاستيراد وتحقيق دفعة قوية للأمام للاقتصاد المصري.