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فيديو.. شرح تفصيلي لمجمع الإنتاج الحيواني: افتتحه الرئيس السيسي اليوم

فيديو.. شرح تفصيلي لمجمع الإنتاج الحيواني: افتتحه الرئيس السيسي اليوم

مدبولي: مهلة لمراكز تجميع المنتج الحيواني بالقرى لتقنين أوضاعها

مدبولي: مهلة لمراكز تجميع المنتج الحيواني بالقرى لتقنين أوضاعها

طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

محافظ أسيوط يبحث تنفيذ مبادرة حياة كريمة مع وفد برنامج التنمية المحلية

محافظ أسيوط يبحث تنفيذ مبادرة حياة كريمة مع وفد برنامج التنمية المحلية

أمطار غزيرة بمدن ومراكز البحيرة وتوقف حركة الصيد

أمطار غزيرة بمدن ومراكز البحيرة وتوقف حركة الصيد

عاجل.. السيسي لوزير الزراعة: "إيه اللي هيخليك تنجح واللي قبلك منجحوش؟"

عاجل.. السيسي لوزير الزراعة: "إيه اللي هيخليك تنجح واللي قبلك منجحوش؟"

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"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

في مثل هذا اليوم.. ميلاد 6 من عظماء العالم 4 منهم حصلوا على جائزة نوبل

في مثل هذا اليوم.. ميلاد 6 من عظماء العالم 4 منهم حصلوا على جائزة نوبل

هل سماع "أصوات الحوت الأزرق" دليل على اقتراب يوم القيامة؟

هل سماع "أصوات الحوت الأزرق" دليل على اقتراب يوم القيامة؟

مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات.. "الداخل مفقود والخارج مولود" والإنجاز لـ"السماسرة"

مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات.. "الداخل مفقود والخارج مولود" والإنجاز لـ"السماسرة"

مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

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