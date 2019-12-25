افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن المشروع وهي كما يلي: