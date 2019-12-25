افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن المشروع وهي كما يلي:
- يهدف للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني والبروتين.
- يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني وتوفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.
- يسعى لتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة.
- خطوة في طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.
- شاركت به الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية.
- تم تقسيمه لـ3 مراحل، الأولى بطاقة 200 ألف رأس من مصادر متعددة لأجود الأنواع.
- مراعاة للبعد البيئي والوقائي أنشأت المجمعات في الظهير الصحراوي لعدة محافظات، بينها البحيرة والفيوم والإسماعيلية والسويس.
- جار زراعة 25 ألف فدان كمرحلة أولى لتوفير العلائف الجافة للمشروع.
- تضم مزارع بأحدث التقنيات والتعقيمات.
- يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها.
- يوجد فيها مجازر آلية حديثة متكاملة على أحدث مستوى.
- يضم المشروع مجزرا آليا بمنطقة يوسف الصديق على مساحة 54 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية يومية بلغت 320 رأس ماشية، ويضم مجزرا لإنتاج اللحوم المعلبة أيضا.
- يضم مصانع لمختلف منتجات الألبان.
- يوجد به المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 10 معامل تخصصية مدعمة بأحدث التكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات العلمية، بينها أبحاث المناعة والبيولوجيا الجزئية، والغذاء، والمياه.
- يضم مزرعة بحثية لإجراء الأبحاث اللازمة على المحاصيل العلفية وتنميتها من أجل الثروة الغذائية من الأعلاف.
- يوفر العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، تصل لأكثر من أكثر من 4200 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات.
- بدأت المحافظة تنفيذ المشروع منذ أغسطس 2018، إنشاء مجمع مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة استيعابية 18000 رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة أكثر من 450 فدانا، بإجمالي طاقة استيعابية 18 ألف رأس، ومجزر آلي يتكون من خطين أنشئا وفقًا لأحدث النظم العالمية، ومصنع لإعداد مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها، ومصنع لإنتاج البيف المعبأ، ومنفذ لبيع السلع الغذائية على مساحة ألف متر مربع.