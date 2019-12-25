بدأت مراسم تشييع رئيس الأركان الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح رجل البلاد القوي منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب.

وظهر في لقطات بثها التليفزيون الحكومي نعش قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية، مساء الاثنين، عند وصوله في السادسة والنصف بتوقيت جرينتش إلى قصر الشعب، يحمله عدد من الضباط ولُف بعلم الجزائر؛ ليتاح للجزائريين وداعه.

كان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون حاضرين عند وصول الجثمان إلى المبنى القديم الذي كان مقرا للحكام العثمانيين وبني في القرن الثامن عشر.

وانحنى الرئيس عبدالمجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق صالح.

كان آخر ظهور عام لقايد صالح، 79 عاما، في 19 ديسمبر أثناء مراسم تنصيب الرئيس عبدالمجيد تبون.