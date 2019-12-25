مدبولي: مهلة لمراكز تجميع المنتج الحيواني بالقرى لتقنين أوضاعها

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة ضمان استمرار عمل مراكز التجميع للمنتجين الصغار في القرى، حتى تكون على أعلى مستوى، لأن العالم كله الآن أصبح يراقب منظومة جودة المنتج منذ خروجه من المزرعة وحتى مرحلة التصدير.

وأضاف مدبولي، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، أن أهم الاشتراطات التي نصت عليها هيئة سلامة الغذاء، أن تكون كل مراكز التجميع حاصلة على شهادة السلامة، لهذا تم الاتفاق على أن وزارة الزراعة هي التي تتولى إجراءات التقنين لهذه المراكز، بخطة انتقالية في مدى زمني قصير، كما ستقوم الوزارة بتولي هذه الخطوة بالتنسيق مع كافة هذه المركز، وبناء على هذا لن يتم غلق أي من هذه المراكز، وسوف يتم إعطاؤهم فترة انتقالية لحين تقنين أوضاعهم.