حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة البدرشين للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية والخدمية والصناعي، في حال وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

حيث أصدر محافظ الجيزة قرارا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بدهشور والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بسقارة والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالمرازيق والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بميت رهينة) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكني هي 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 210 جنيهات و115 للمتر التجاري في أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر.