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نائب يطالب وزير التعليم بإعادة 36 ألف مدرس لعملهم: أوضاعهم ادّمرت

نائب يطالب وزير التعليم بإعادة 36 ألف مدرس لعملهم: أوضاعهم ادّمرت

تحالف البناء يرشح العيداني لرئاسة الحكومة العراقية

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لتكرار حوادث القطارات.. لجنة "تحليل مخدرات" تفاجئ موظفي سكك حديد طنطا

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