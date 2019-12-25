أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية في مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم اليوم، على ضرورة أن يكون سعر المصنعات في المجمع أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف الرئيس: "معنديش شك في كفاءة المنتج، ولكن بقول سعره مقارنة بالسوق يكون مناسب"، ثم أعاد الرئيس السيسي وبعض الحضور معه، النظر مرة أخرى في الأسعار.

وتساءل الرئيس السيسي خلال جولته: "انتوا هتقدروا تلبوا مطالب الشعب بحجم الإنتاج ده؟.. عشان الأسعار دي الناس تستفيد بيها؟"، مشددا في تعليماته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "عاوزين نقول للناس إنّ فكرة إنك تشوف الدبيحة قدام منك ويتقطع منها قدامك لازم نتجاوزها، بقينا ننتج حاجات متوضبة وجاهزة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.