أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، البدء في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتطبيق النظام الجديد، الذي وجه وزير النقل كامل الوزير بالبدء في تطبيقه، والذي يعرف بـ"البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة".

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن هذا النظام الجديد سيعمل بجانب الكارت الذكي الذى يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM إلى جانب أيضا تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، والتي يقوم بصرفها صرافي التذاكر بالمحطات، وأن ذلك يأتى تسهيلاً وتيسيرا على مرتادي مترو الأنفاق وتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.