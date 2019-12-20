نفى المركز الإعلامي التابع لمركز الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مُوضحةً أن أسعار التذاكر ثابتة كما هي، وأن كل الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على ‏ الخط الساخن للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق 16048.