انطلقت في جامعة أسيوط، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث الذي ينظمه قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة بأسيوط، بعنوان "أحدث التوصيات العالمية في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد"، بالتعاون مع الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي وجمعية "صعيد مصر" للجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

أقيم المؤتمر تحت رعاية اللواء طارق عزت مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من قيادات الصحة في مديرية الصحة بأسيوط، ونخبة من الأساتذة والأطباء من قسم الجهاز الهضمي والكبد من مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الشرطة ومن مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشاد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، بكوادر الجامعة من ذوي الخبرات الطبية والتخصصات العلمية المختلفة لتعاونهم مع المحافظة فى منظومة متكاملة، توفر العديد من الخدمات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية والطبية المميزة لكل أبناء الصعيد، وهو ما أسهم فى تبوأها مكانة مرموقة بين جامعات مصر والعالم.

وأوضح أن هذا التعاون بين المؤسسات الصحية بالمحافظة أثمر عن طفرة كبرى فى قطاع الصحة خلال العقدين الماضيين والذي تضمن حصول كل مواطن على حقه فى الرعاية الصحية المتكاملة وبمستوى عال من الجودة، وذلك نظراً لكون المواطن محوراً أساسياً من محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، وهو ما جاء في ظل إسهامات الدولة في توفير سبل الدعم للخدمات الصحية فى الصعيد من خلال المبادرات والقوافل الطبية الرئاسية.

وأكد الدكتور طارق الجمال استعداد الجامعة التام للتعاون الجاد مع المحافظة وجميع الجهات والمؤسسات المعنية بالمجال الطبي، على نحو يثمر عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، وهو ما يأتى متوافقاً مع جهود القيادة السياسية غير المحدودة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدم لجموع الشعب المصري، وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقال اللواء إيهاب أمين، إن المؤتمر يهدف في نسخته الثالثة إلى الوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث والعلماء المتخصصين على مستوى العالم في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وهو ما يأتي في إطار تعليمات اللواء طارق عزت للنهوض بجميع الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء الشرطة.

وأشارت الدكتورة إيناس الكريمي إلى أن المؤتمر ثمرة التعاون اللافت بين الجامعة ومستشفى الشرطة ممثلة فى قسم الجهاز الهضمي والكبد، وهو ما يعد تعبيراً صادقاً عن نشاط القسم بكافة كوادره العلمية من الأطباء من ذوى الخبرة والكفاءات العلمية تحت ظل ورعاية جامعة أسيوط وتعاونها الكامل مع المستشفى بكافة أقسامها الطبية، موجهة خالص شكرها إلى إدارة الجامعة على هذا الدعم.

وفي الختام كرمت إدارة مستشفى الشرطة كلاً من رئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال، واللواء سعد الذكير مدير أمن أسيوط وتسلمها نيابة عنه اللواء الدكتور إيهاب أمين، اللواء وائل عويس مدير مستشفى الشرطة وتسلمها نيابة عنه اللواء الدكتور إيهاب أمين، واللواء مدحت السحار، والعقيد حازم ربيع رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة في مدينة نصر، وآخرين.