وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الجديدة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، بعد مراجعته مع مجلس الدولة.

ووافق المجلس على مدّ مدة التصالح 6 أشهر أخرى لتصبح مدة القانون عاما، ونصت المادة نهائيا على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للتعديلات لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة، بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدت.

- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أنّ الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

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