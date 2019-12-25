أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرحه أحدث كليباته الغنائية "رايحين نسهر"، للمخرج محمد سامي، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ونشر "رمضان" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة من كواليس الكليب، حيث ظهر في الصورة 14 فتاة وهن يُشعلن السيجارة له، مُعلقًا عليها، بكلمات من الأغنية، قائلًا: "صاحبي كلمني وقالي نازلين رايحين نسهر".

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، علق الفنان "رمضان" على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا من قِبل الفنان جلال الشرقاوي، ووصفه بأنه بمثابة قدوة سيئة للشباب، علاوة على كونه فنانًا عاديًا.

وقال "رمضان" خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، إنه يحترم رأي جلال الشرقاوي، رغم الهجوم الذي تعرض له: "إحنا في دولة ديمقراطية، وكل واحد يقول رأيه براحته، وجلال الشرقاوي يقول رأيه هو حر"، متابعًا: "أكن له كل الاحترام والتقدير نظرًا لتاريخه وعطائه الفني الكبير".