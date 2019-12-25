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تجديد عقد التعاون بين "الهيئة الوطنية" ومجموعة الصين للإعلام

تجديد عقد التعاون بين "الهيئة الوطنية" ومجموعة الصين للإعلام

مع إطلاق البرنامج المصري.. مصر رائدة "الفضاء" في أفريقيا والشرق الأوسط

مع إطلاق البرنامج المصري.. مصر رائدة "الفضاء" في أفريقيا والشرق الأوسط

"عنبة" يرسل باقات ورد وبرقيات تهنئة بالشفاء لمرضى مصر للطيران

"عنبة" يرسل باقات ورد وبرقيات تهنئة بالشفاء لمرضى مصر للطيران

انطلاق دور الـ"32" من الدوري الثقافي لمراكز الشباب بالبحيرة

انطلاق دور الـ"32" من الدوري الثقافي لمراكز الشباب بالبحيرة

اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات بصعدة.. ونزوح عشرات الأسر من الحديدة

اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات بصعدة.. ونزوح عشرات الأسر من الحديدة

سقوط أمطار في مطروح والساحل الشمالي

سقوط أمطار في مطروح والساحل الشمالي

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انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

بعد مطالبة السيسي.. كيف يمكن زيادة إنتاج الألبان؟

بعد مطالبة السيسي.. كيف يمكن زيادة إنتاج الألبان؟

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

هل السحر يمنع الأهداف ويسبب التراجع في الدوري؟.. علماء الأزهر يجيبون

هل السحر يمنع الأهداف ويسبب التراجع في الدوري؟.. علماء الأزهر يجيبون

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

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