أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن الأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب.

ونقلت قناة "فرانس– 24" في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية عن ماكرون، في كلمة ألقاها بـ"نيامي"، التي وصل إليها قادما من كوت ديفوار- قوله "لقد وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد الإرهاب"، داعيا - في كلمته التي ألقاها بحضور رئيس النيجر محمدو ايسوفو - الدول الأفريقية إلى ضرورة صياغة أهدافها الاقتصادية والعسكرية والتنموية، خلال الأعوام المقبلة.

وتأتي زيارة ماكرون للنيجر، بعد اختتام زيارته لكوت ديفوار، التي استغرقت 48 ساعة، وشهد خلالها موافقة 8 دول في غرب أفريقيا على تغيير اسم عملتها المشتركة من الفرنك الأفريقي إلى الـ"ايكو"، مع إنهاء ربط عملاتها بفرنسا، كقوة استعمارية سابقة، وتجميد التزامها بوضع 50% من احتياطياتها النقدية في البنك المركزي الفرنسي.