بدأت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري، التابعة لمركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال فتح وتمهيد طريقي شارع مدرسة الشعراوي وشارع الصعايدة.

وأوضح العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، أنّه جرى تمهيد هذا الطريق لضمان عدم تعطل الحركة المرورية بسبب أعمال الصرف الصحي التي يجرى تنفيذها وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 /2020.

وأشار إلى أنّه سيجرى بدء أعمال الرصف للطرق التي لا يتم بها أعمال صرف صحي على الفور.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالاهتمام بأعمال تمهيد ورصف الشوارع بالمراكز والمدن بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي ومختلف المرافق.