أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى استمرار وزارة البيئة من عدمه، قياسا بتوصيتها السابقة بشأن وزارة قطاع الأعمال العام، نظرا لتحميل الدولة بأعباء وتكاليف ومُخصصات مالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامي موازنة كل من: وزارة البيئة– الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة- صندوق تطوير المناطق العشوائية– الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2018/2019.

طالبت اللجنة بإعادة النظر، بعد أن استمعت من معاون وزيرة البيئة، واتضح لها أن دور الوزارة، ينحصر فى وضع الرؤية الاستراتيجية، والتنسيق والإشراف على جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، في ضوء إعادة الهيكلة الإدارية للدولة.

وكانت لجنة الخطة، أوصت الحكومة في اجتماع سابق لها، بضرورة إعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.