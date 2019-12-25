اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات بصعدة.. ونزوح عشرات الأسر من الحديدة

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم، جراء غارات استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف، بمحافظة صعدة شمال البلاد، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت"، أن الغارات أسفرت عن مصرع 15 من عناصر الحوثيين، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

ميليشيات الحوثي تُمطر الأحياء السكنية بقذائف المدفعية في مديرية الحوك

وفي سياق متصل، نزحت عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غرب اليمن؛ جراء القصف العنيف والمستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية رغم الهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة - وفقا لقناة "العربية الإخبارية" - إن ميليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري، ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا، مشيرا إلى أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة.

ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في ديسمبر من العام الماضي، بالحديدة، نزحت آلاف الأسر من منازلها، وتعيش في مخيمات النزوح، هرباً من الجرائم الوحشية التي تقوم بها المليشيات الحوثية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قالت - في وقت سابق - إن الأسبوع الماضي شهد حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات، كاشفة عن نزوح نحو 400 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وأضافت المنظمة، أنه منذ الأول من يناير إلى 21 ديسمبر 2019، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 66 ألفا و402 أسرة أو 398 ألفا و412 من الأفراد، قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن الصراع المستمر في اليمن منذ مارس 2015، أدى إلى نزوح أكثر من 3.6 مليون شخص.