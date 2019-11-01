شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن "التحالف العربي"، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة في وادي "الخراشب" بمديرية كتاف، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي سياق آخر، انفجر لغم أرضي بسيارة إسعاف زرعته ميليشيات الحوثي بإحدى الطرقات الترابية شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر طبي بمستشفى الدريهمي، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم، أنه نجم عن انفجار اللغم بسيارة الإسعاف الذي زرعته ميليشيات الحوثي، شمال المديرية، سقوط قتيل و4 جرحى.

وواصلت ميليشيات الحوثي، سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، حيث شنت عمليات استهداف على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية في حيس، أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وأشارت إلى أن الاستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين والسكان، لاسيما النساء والأطفال في المدينة.